Le système d’exploitation sécurisé et anonyme Tails vient d’annoncer la fin du support de l’architecture 32 bits à partir de la version 3.0. Celle-ci, encore en phase bêta, ne doit sortir que le 13 juin prochain. Outre des questions de maintenance évidente, maintenir deux systèmes pour deux architectures est long et compliqué, la raison principale reste la sécurité. L’usage du système 64 bits permet d’utiliser un plus grand nombre d’outils améliorant nettement la sécurité du système, comme le NX bit (No-eXecute) ou encore l’ASLR (Adresse Space Layout Randomization).

Les utilisateurs sont donc appelés à vérifier la configuration de leur système pour savoir s’ils sont en 32 ou 64 bits. Il est vrai que les architectures 32 bits se font de plus en plus rares.

