La Cloud Foundry Foundation donne le coup d’envoi du Cloud Foundry Summit Silicon Valley 2017. Au programme de l’édition de cette année figurent des offres telles qu’un nouveau programme de certification développeurs sur site, au même titre que des conférences consacrées à Java et à Node.js ou portant sur les techniques de développement dans un environnement polyglotte.

L’actualité de la communauté Cloud Foundry sur le Sommet est riche. On appren en effet que Minio et Orange ont tous deux rejoint la Fondation en qualité de membres « Silver ». CF Local est un projet lancé et développé par la communauté procurant aux utilisateurs une expérience Cloud Foundry en local. Kubo est un projet visant à faciliter le déploiement et la gestion de l’outil d’orchestration de conteneurs Kubernetes ; la Cloud Foundry Foundation s’apprête à incuber ce projet développé à l’origine par Google et Pivotal. cf-networking-release v1.0 est maintenant disponible permettant la communication entre conteneurs, l’configuration et l’application des politiques sans redémarrer les applications.

DataDog, spécialisé dans le monitoring des applications cloud modernes, annonce une nouvelle intégration avec Cloud Foundry permettant aux équipes de développeurs (dev) et d’opérationnels (ops) de superviser automatiquement le bon fonctionnement des clusters de leurs bases de données.

Ce sommet de trois jours est animé par Kim Bannerman, membre de la communauté Cloud Foundry, qui participera également à un débat sur la diversité aux côtés de Kyla McMullen, de Cornelia Davis, directrice senior de la technologie chez Pivotal et de Opal Perry, DSI de la division Sinistres au sein de la compagnie d’assurances Allstate.

Parmi les principaux intervenants figurent cette semaine Abby Kearns, administratrice dirigeante de la Cloud Foundry Foundation et son directeur technique, Chip Childers, ainsi que Björn Goerke (SAP), Mojgan Lefebvre (Liberty Mutual), Stephen O’Grady (RedMonk) et Jessica Criscione (Ogilvy).

Le site de l’événement pour tout savoir