Dans la foulée de sa présence à IT Partners , l’éditeur publie ses résultats. Les ventes en 2016 ont progressé de 19%, dont 16% de croissance sur le seul marché français.

IGEL a tout d’abord lancé IGEL OS, un dérivé Linux, en 2001, puis son logiciel de gestion à distance en 2003 et son logiciel IGEL Universal Desktop en 2006.

Pour mieux refléter cet accent mis sur le logiciel, IGEL a développé un nouveau message de marque et lancé un nouveau site internet. Ce nouveau site explique comment IGEL permet aux entreprises de convertir tout terminal x86 et contrôler tous leurs PC depuis une seule et unique plateforme.

IGEL prévoit que ses ventes de logiciels en 2017 afficheront « une nouvelle croissance de +46%. En comparaison, IGEL estime à +30% la croissance de ses ventes de matériel sur la même période. Les logiciels IGEL, incluant l’IGEL Universal Management SuiteTM et l’IGEL OSTM, sont livrés avec les technologies à la fois clients légers et clients zéro d’IGEL. »

