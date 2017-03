La rapport indique que les attaques DDoS continuent d’augmenter en taille et en fréquence d’un trimestre à l’autre. Cette évolution du paysage des menaces est le fruit d’une émergence de puissants réseaux de Botnets par IoT et la réduction de coûts des services DDoS à louer.

Les principaux enseignements de ce rapport sont :

Les attaques de couche réseau atteignent des sommets - En décembre, un assaut de 650 Go de couche réseau a été signalé - le plus important jamais endossé par le service ;

Les attaques de couche d’application sont devenues plus courantes - Le nombre d’attaques au quatrième trimestre a atteint un niveau record, avec une moyenne de 889 agressions par couche d’application par semaine ;

Augmentation de la fréquence des attaques - En moyenne, 58,3% des sites ont été ciblés plus d’une fois, dont 13,1% ayant été ciblés plus de dix fois ;

La Chine continue d’être un point de diffusion majeur des botnets - Environ 78,5 % des attaques DDoS dans le monde proviennent d’IP basés en Chine ;

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas font partie des pays les plus ciblés, subissant plus de 74.9% des attaques.

Pour obtenir plus d’informations et voir la récente infographie en la matière, consultez le site de l’éditeur (en anglais).