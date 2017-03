Il y a d’abord eu Docker et, plus récemment encore, containerd. C’est maintenant au tour de CoreOS de demander à la Cloud Native Computing Foundation d’héberger et de superviser son système de conteneurs open source, rtk, concurrent de containerd. Rtk a été à l’origine de plusieurs API et spécifications aujourd’hui largement utilisées, comme CNI notamment, qu’on retrouve dans Mesos ou Kubernetes, mais également la spécification d’application appc. Ces deux outils de conteneurs seront donc administrés et gérés par la même structure indépendante.

La technologie des conteneurs est très utilisée de nos jours. Si la Cloud Native Computing Foundation accepte cette proposition, nul doute que ces deux projets vont se développer rapidement.

Liens :

Le projet CoreOS

Annonce du CTO de CoreOS, Brandon Philips