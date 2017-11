Cette semaine : un mini PC à 100 euros, l’ordinateur portable Acer TravelMate B TMB117 sous Linux et un splendide smartphone Ulefone T1 Premium Edition 4G à 230 euros. En collaboration avec le site Gearbest, nous vous proposons une série de promotions sur des gadgets et des appareils geek, disposant d’un système Linux ou compatibles avec celui-ci.

Beelink BT3 Pro Mini PC

Un véritable PC sous Ubuntu Linux (4GB + 64GB), avec un processeur Intel Atom x5 / Z8350 CPU et un port USB 3.0, le HDMI 2.0 (4K), une fiche RJ45, le Bluetooth 4.0, mais surtout le Wi-FI ac.

Son prix ? €100 environ.

Acer TravelMate B TMB117 sous Linux

Cet ordinateur portable dispose d’une puce Intel Celeron N3160 et de 4GB DDR4 RAM, avec 128GB SSD. Il est livré avec un système Linux (Linpus Linux) dérivé de Fedora.

Son prix ? €350 environ.

Ulefone T1 Premium Edition 4G

Ce smartphone Android 7.0 est l’une des bonnes surprises chinoises de la rentrée, avec Helio P25 Octa Core 2.6GHz et un très bel écran 5,5 pouces (Corning Gorilla Glass 3). Il embarque 6GB de RAM et 128GB de ROM, avec extension possible de 256GB par carte mémoire. En façade, un capteur de 13 mégapixels. À l’arrière, un double capteur 16 et 5 Mpx.

Son prix ? €210 environ.

(Les prix dépendent des taux de change et sont approximatifs / stocks limités)