Sur internet, tout ce que l’on fait laisse des traces, et la grande majorité des sites commerciaux nous pistent avec des techniques de plus en plus sophistiquées. Le célèbre hacker Kevin Mitnick, aujourd’hui chercheur en sécurité, tente avec cet ouvrage, « The art of invisibility », de nous prouver qu’il ne faut pas se résigner à cette surveillance mais que des solutions existent afin de s’en prémunir. Même si, évidemment, elles ne sont pas à la portée de tous les internautes.

Pour ce qui est de la principale solution, il recommande l’utilisation de la distribution spécialisée pour l’anonymat et la sécurité, Tails Linux. Pour la navigation sur internet, c’est évidement l’usage du réseau Tor qui est privilégié selon l’expert.

Ceci installé sur un ordinateur neuf, payé en liquide, et ne servant uniquement que pour du surf anonyme. Il ne faut évidement pas se connecter de chez soi, mais depuis un point d’accès gratuit, tout en ayant pris soin de modifier son adresse MAC.

