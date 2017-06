La migration de données se positionne aujourd’hui comme un sujet stratégique pour les entreprises. Dans ce contexte, le marché connaît un fort développement avec notamment l’émergence de nombreux outils plus ou moins complets et adaptés aux spécificités de chaque projet. Une tribune libre de Sacha Blaise, marketing manager de Cloudiway.

La forte poussée des solutions de migration de données en mode Cloud

Un premier constat tient tout d’abord à l’apparition récente de solutions de migration de données en mode Cloud proposées par les géants du secteur qui misent sur un marché en croissance pour accéder à de nouvelles opportunités. Ce signal fort démontre que le marché entre aujourd’hui en phase de maturité et que la guerre commerciale et technique est ouverte.

On notera que le mode Cloud répond à une réalité concrète pour les entreprises : le besoin de rapidité et de flexibilité. En effet, les avantages liés à ce mode de délivrance sont nombreux : souplesse d’évolution et d’utilisation, simplicité de mise en oeuvre, possibilité de changer plus simplement de solution ou encore accessibilité financière.

Les leaders en édition de logiciels sont à l’offensive en offrant des outils de migration avec l’achat de leurs licences

Cette évolution est motivée par un double enjeu : gagner de nouveaux clients avec une offre de services gratuits et contrôler le marché de la migration de données. Il s’agit donc d’une stratégie commerciale bien menée qui consiste à truster un marché en pleine croissance. Les avantages sont à première vue concrets : un coût imbattable, car migration gratuite pour le client et une caution de « grands » fournisseurs de technologies.

Mais à regarder de près, ses migrations offertes comportent des limites !

Premièrement, il y a le nombre de fonctionnalités bien souvent insuffisantes qui ne permettent pas une migration complète oubliant au passage des données importantes. Ce point est particulièrement impactant pour les grands comptes qui sont les principaux acteurs concernés par un usage avancées de leurs données. Ensuite, nous pouvons évoquer des délais de mise en oeuvre très longs et un manque de liberté sur le choix du système cloud de destination. Enfin, il faut évoquer le risque de surcout associé à ces offres : migration simple et gratuite, mais avec des options couteuses qui peuvent rapidement faire grimper les budgets.

Quid des solutions payantes sur ce marché ?

Nous notons en parallèle des solutions décrites précédemment que des offres payantes sont également proposées (très souvent par des acteurs moins importants, mais expert). Ces solutions répondent à des attentes sur-mesure pour coller à des besoins spécifiques.

Il faut aussi noter que l’utilisateur peut bénéficier d’un accompagnement de partenaires spécialisés et n’a pas à gérer son projet seul. Enfin, ces solutions disposent d’une automatisation plus importante, sans limitent de volumes de données, ni d’utilisateurs et posent des cadres budgétaires lisibles. Au regard de ces éléments, les solutions de migration gratuite ne sont pas forcément les plus avantageuses.

En conclusion, prudence est mère de sûreté ! Ne pas se précipiter sur une solution pour sa gratuité sans en connaitre les caractéristiques techniques. Une solution de migration à l’origine gratuite peut s’avérer coûter cher à cause des nombreuses options payantes et au faible accompagnement qui peut mener à des erreurs entrainant des pertes de données irréversibles ! Il n’y a donc pas de réponse unique, il convient de prendre le temps d’analyser les offres, de bien diagnostiquer son environnement et ses besoins, etc.

Réaliser un audit est donc nécessaire avant de se lancer et il est recommandé de ne pas uniquement écouter les promesses marketing. N’oublions pas que choisir les bons outils est un gage de succès pour le projet de migration qui souvent est un axe stratégique pour l’un des grands actifs immatériels de l’entreprise : ses données.

Sacha Blaise, marketing manager de Cloudiway