L’entreprise française Zengularity confirme la cession de sa solution open source LibreDémat, développée et exploitée depuis 2012, au profit de la société LibreAir. Celle-ci entend « déployer ses solutions de téléservices auprès des conseils départementaux et mutualiser plus intensément le développement de l’environnement fonctionnel », comme le stipule le communiqué.

Sous licence open source, LibreDémat offre 80 services en ligne et est compatible avec plus de 25 applications métier en usage dans les collectivités.

Comptant une cinquantaine de collectivités territoriales clientes, dont les villes de Nice, d’Aix-en-Provence et de Poitiers, LibreAir est depuis 10 ans déjà utilisée dans le cadre de démarches administratives en ligne. La solution Airport.Population accueille chaque année plus de 200 mille utilisateurs.

Pour Habib Guergachi, le CEO de Zengularity, cette cession se fait dans une continuité attendue pour LibreDémat : « Nous sommes pleinement satisfaits de l’avenir qui est ainsi donné à cette solution de e-administration, dans laquelle nous avons mis tout notre savoir technique. »

La cession de LibreDémat à la société LibreAir s’est conclue à l’été 2017.