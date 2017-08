Vendredi dernier, la Document Foundation a annoncé la sortie d’une nouvelle version de sa suite bureautique pour le desktop et le cloud. Voici, en bref, ce qui vous attend.

LibreOffice 5.4 est disponible à la fois sur GNU/Linux, macOS, Windows et pour le cloud. La dernière version comprend quelques nouvelles fonctions, mais peaufine surtout sa compatibilité (indispensable) avec les évolutions des formats Microsoft Office.

Les développeurs se sont concentrés sur la simplification et l’allègement de la suite. Les fichiers ODF et OOXML produits seront également plus faciles à échanger, grâce à un allègement des descriptions XML par exemple (jusqu’à 50%) : l’interopérabilité est au cœur de leurs préoccupations.

LibreOffice annonce également un meilleur rendu des fichiers PDF importés et le support des clés OpenPGP pour signer les documents ODF depuis un système GNU/Linux.

L’annonce officielle