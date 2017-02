La Document Foundation l’avait annoncé en 2011. La suite bureautique serait un jour disponible en mode cloud. C’est aujourd’hui chose faite avec l’arrivée de cette version 5.3. Baptisée LibreOffice Online, cette mouture dédiée a été développée conjointement avec IceWarp et Collabora. Elle dispose d’un éditeur 100 % web avec HTML5 et Javascript, reprenant les fonctionnalités et formats de fichiers de LibreOffice et lui ajoutant des fonctions de travail collaboratif. Bien sûr, ce nouveau système se destine aux fournisseurs de services en mode SaaS. Mais la communauté Collabora a développé une version sous forme d’image Docker.

Outre cette avancée majeure dans LibreOffice 5.3, cette nouvelle version apporte également un nouvel environnement utilisateur, MUFFIN, mais qui est encore en phase de test et donc non proposé par défaut.

