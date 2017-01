Avec le gain de plusieurs marchés publics de référence en France (Accord-Cadre interministériel SLL au Ministère de l’Intérieur et Marché SLL Ministère des Finances) et à l’international qui s’accompagne d’une hausse des commandes des grands comptes privés, LINAGORA recrute 60 professionnels de l’Open Source.

Rejoindre LINAGORA est donc une grande opportunité pour les professionnels souhaitant évoluer dans une entreprise créée il y a 17 ans, en forte croissance et présente à l’international (USA, Canada, Belgique, Tunisie, Vietnam).

« 2016 a été une année passionnante pour LINAGORA avec de la croissance externe, de nouveaux clients et marchés, de nouveaux locaux... C’était une année charnière et en ce début d’année 2017 tous les indicateurs sont au vert. Nos collaborateurs sont heureux et épanouis de travailler avec nous car nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. Avec ce mix unique entre nos équipes R&D et intégration / expertise Open Source, nous offrons à nos collaborateurs des parcours professionnels uniques. Enfin, nous avons un véritable esprit d’équipe, nous savons travailler dur mais aussi vivre de beaux moments, nous impliquons nos collaborateurs, nous les accompagnons auprès des communautés, dans la contribution et dans leur formation aux dernières technologies et méthodologies... Avec l’arrivée d’une nouvelle DRH et une mission de trois mois menée par un ancien DRH d’un grand groupe du CAC40 pour redéfinir notre approche RH, nous sommes plus que jamais déterminés à valoriser notre capital humain pour accélérer le développement de nos différentes activités ».

En parallèle de cette campagne de recrutement, de nombreux stages techniques et dans le domaine du marketing produits sont aussi proposés pour des durées modulables selon les besoins des candidats.

Les opportunités ouvertes en 2017 :

Au sein des équipes Recherche et R&D Produits

Développeur Full Stack Javascript

Lead developper Java

Lead developper Javascript

UX Designer

Ingénieur qualité

Au sein des équipes DevOps / Intégration

Chef de projet Intégration Produits

Architecte J2EE / Eclipse

Ingénieur OpenLDAP / IAM

Lead developper Drupal

Développeur Drupal

DBA PostgreSQL

Prêt(e) ? Contactez l’adresse recrutement@linagora.com ou rendez-vous sur le site jobs.linagora.com.