Le format Noobs (New Out Of Box Software) permet une installation du système par une simple copie des fichiers sur une carte mémoire Micro SD.

Après avoir téléchargé le fichier Noobs, une copie des fichiers sur une carte SD est suffisante pour démarrer dans un Raspberry Pi. Pas de logiciel d’installation nécessaire pour profiter de son Raspberry Pi sur Linutop OS.

Le site