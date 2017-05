Windows se rapproche encore plus de Linux en proposant plusieurs distributions directement dans son « app store). Historique !

Avec Windows 10, on pouvait déjà profiter un peu de Linux grâce au Bash Ubuntu fonctionnant avec le Windows Subsystem for Linux. Cela permettait de faire fonctionner des applications Linux depuis Windows. Il fallait, pour en profiter, activer le mode développeur pour pouvoir ensuite l’activer et l’installer.

Microsoft ne s’arrêtrae pas là, loin s’en faut. Il simplifie même les choses, en rendant disponible, directement depuis le Windows Store, la distribution Linux Ubuntu. L’utilisation de Linux sous Windows va être grandement simplifiée.

Microsoft ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Prochainement, d’autres distributions Linux devraient apparaître dans le Windows Store, comme Open SUSE et Fedora. Windows devient la première plateforme pouvant faire fonctionner des applications Windows et Linux ensemble. Un vrai moment d’histoire.