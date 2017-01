Même si les ordinateurs livrés avec le système libre ne sont pas légions, il est tout de même de plus en plus facile d’en trouver. Encore faut-il chercher. Dell lui, bénéficie d’une grande notoriété auprès du grand public et c’est le seul constructeur de cette envergure à vendre des ordinateurs et ultrabooks avec Ubuntu pré-installé. Et c’est un marché très lucratif, ces ordinateurs se vendent bien. Pour un investissement initial de 37.000 euros, Dell aurait gagné en 4 ans plusieurs dizaines de millions d’euros. Mais pour le moment, les ordinateurs sous Linux sont plutôt haut de gamme et destinés aux développeurs. De plus, seule la distribution Ubuntu est officiellement supportée, bien que d’autres distributions puissent également y tourner.

Le constructeur va prochainement lancer de nouveaux modèles fonctionnant sous Linux, ce qui devrait permettre de toucher dorénavant plus de monde et, peut-être, atteindre le grand public.

