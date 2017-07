Le rapport est basé sur une enquête menée auprès de plus de 360 professionnels de l’IoT, dont des développeurs, des vendeurs et des utilisateurs commerciaux. Il souligne que leur défi principal, pour 53% d’entre eux, est de « quantifier le retour sur investissement et définir un cas d’utilisation clair » et ce malgré l’opinion largement partagée que la sécurité est le défi principal de l’IoT. Parmi les préoccupations du secteur, la définition du retour sur investissement devance ainsi à la fois le manque d’infrastructure disponible (40 %) et le besoin d’améliorer la sécurité des appareils (45 %).

Bien que le secteur IoT soit maintenant estimé à plus de 900 milliards de dollars1, il est clair que de nombreuses entreprises ne comprennent toujours pas comment engendrer des bénéfices ou tirer profit de l’Internet des objets. Selon les recherches de Canonical, interrogées sur leur priorité pour faciliter l’adoption de l’IoT en entreprise, 34 % des professionnels pensent que « quantifier les bénéfices commerciaux » liés à l’Internet des objets est leur priorité principale.

Les défis les plus urgents des professionnels de l’IoT

Quantifier le retour sur investissement – 53 %

Sécurité et confidentialité des appareils – 45 %

Manque d’infrastructure IoT – 40 %

Manque de budget/d’investissement dans l’IoT – 34 %

Assurer l’intégration à l’écosystème plus large – 29 %

Gestion des appareils / assistance à long terme – 26 %

Résistance rencontrée à l’intérieur de l’organisation – 25 %

Assurer l’installation des mises à jour – 12 %

Lien : le livre blanc de Canonical, « Defining IoT Business Models » (en anglais)