Le squelette de Lucy intrigue toujours. On ne sait pas exactement les causes de son décès. Des chercheurs ont donc eu l’idée de partager des fichiers tomodensimétriques (structures anatomiques reconstruites via un scanner) des os de Lucy afin que la communauté de chercheurs, partout à travers le monde, puisse aider à résoudre ce mystère. A l’aide d’une imprimante 3D, il est même possible de reproduire ces os. Cela devrait permettre de faire avancer les recherches, en se basant sur le modèle contributif de l’open source. Il faut faire une demande en ligne afin d’avoir accès à ces fichiers.

Mais certains chercheurs émettent tout de même des doutes quant à l’utilisation possible de ces fichiers, notamment à des fins commerciales.

Liens :

Le site eLucy.org

Plus d’information sur le site ArsTechnica