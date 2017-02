On le voit régulièrement, les fausses nouvelles circulant sur internet peuvent parfois faire des ravages. Les gens se font parfois duper. Afin de lutter contre ce véritable fléau, les équipes du journal Le Monde ont développé un outil permettant, en principe, de lutter contre cela. Nommé Décodex, cette plateforme allie différents outils. Moteur de recherche, extension pour navigateur, bot et système de notation de sites via des pastilles de couleur. La base de données des sites devrait en réunir environ 600, dont une majorité de français. Ce projet aurait reçu le soutien financier du Fonds pour l’Innovation Numérique de la Presse lancé par Google.

Décodex devrait être opérationnel d’un jour à l’autre, et d’après Samuel Laurent, le responsable, il s’agirait d’une initiative open source.

