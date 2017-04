Âgée de 40 ans et de formation Ingénieur Télécom de Télécom Sud Paris, Maguy cumule plus de 15 années d’expérience, dont la moitié au Canada, dans le domaine des télécoms, de l’aérospatiale et des technologies de l’information.

Elle a notamment passé plusieurs années chez SFR, sur différents postes de gestion en technologies de l’information et contrôle de gestion, avant de rejoindre le groupe Bombardier Aerospace au Canada.

Ses principales missions vont consister à la gestion de la filiale française de l’entreprise, à la la création du pôle Ingénierie Produit / Systèmes Embarqués / IoT, ainsi qu’à la poursuite du développement des deux autres pôles existants (consultation infrastructure : expertise RedHat, DevOps, sécurité / identité et solutions d’entreprise : portail Web, GED, BI, Big Data…).