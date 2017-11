Suite au succès du précédent Meetup sur l’introduction aux WebExtensions, un nouveau rendez-vous se déroulera en 2 temps (ou en 2 jours) les 17 et 18 novembre prochain à Mozilla Paris.

Ce rendez-vous est destiné à toutes les personnes intéressées par cette mutation dans leur navigateur préféré, mais aussi aux personnes curieuses en matière de compatibilité du code pour le développement web.

Le programme de la soirée se composera :

Tout d’abord, notre Mozillien Christophe Villeneuve (Mozilla Rep), contributeur aux WebExtensions, nous parlera du portage au sens large, dont :

le portage des extensions venant de Chrome ;

des différences entre le bureau et le mobile ;

les incompatibilités que vous rencontrerez actuellement.

Il sera suivi de Marc Haussaire, cofondateur du moteur de recherche Lilo qui finance des projets sociaux et environnementaux. Marc nous présentera les différentes fonctionnalités utilisées par Lilo dans les WebExtensions :

affichage de fenêtres liées à un bouton dans Firefox ;

gestion des content scripts ;

comment ils ont opéré la migration depuis les extensions legacy (obsolètes).

Ensuite, nous préparerons le hackathon du lendemain en partageant liens et astuces, et en récoltant les idées et envies d’extension des présents, même s’ils ne seront pas là pour la seconde journée.

Enfin, pour terminer la soirée, il sera possible d’échanger de manière informelle, en dégustant quelques pizzas, autour des différentes présentations, mais aussi sur Firefox en général.

L’événement est gratuit, mais sur inscription sur sa page Meetup.