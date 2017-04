La technologie de conteneurs est très en vogue depuis un certain temps et de nombreux géants du net travaillent et investissent dans ce domaine. Et Microsoft n’est pas en reste. La plateforme cloud Azure supporte les conteneurs Kubernetes depuis quelques mois seulement. Mais les choses devraient rapidement évoluer avec le rachat de Deis, ce spécialiste de la technologie Kubernetes qui développe également des outils pour les applications conteneurisées, notamment Deis Workflow ou Helm. Ce rachat ne devrait d’ailleurs pas l’empêcher de continuer sa participation à la communauté open source de Kubernetes ni même à ses divers outils.

Kubernetes, technologie initiée par Google puis libérée, devrait prendre une place de choix dans le cloud de Microsoft. Si Kubernetes est certainement renforcé par ce rachat, Microsoft espère bien en tirer profit pour faire d’Azure un leader dans le secteur des conteneurs.

