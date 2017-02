Les Gists sont une fonctionnalité de Github qui permet de partager facilement un extrait de code, quelques lignes ou quelques fichiers. Grâce à Lepton, vous pourrez les afficher dans une fenêtre native, et même profiter d’un outil de recherche ou encore d’autocomplétion. Utilisant les technologies web, elle permet d’éviter de passer par son navigateur tout en proposant plus d’outils que celui fournit par Github. Lepton permet non seulement d’afficher des Gists mais également d’en créer ; il devient donc un éditeur de code.

Lepton est multiplatorme et s’installe sur Windows, macOS et Linux. Le code est open source et disponible sur un dépôt Github. Précisons que l’interface n’est disponible qu’en anglais pour le moment.

Liens :

Le site de Lepton

Le dépôt Github