Un nouveau groupe va faire son apparition au W3C. L’équipe WebKit d’Apple vient d’en faire la proposition. Le but de WebGPU ? Développer un nouveau standard d’API qui pourrait mieux gérer et tirer profit des GPU actuels. En effet, le standard WebGL 2 est loin d’être suffisant en la matière, et les besoins, notamment dans les jeux vidéos ou encore dans le domaine de la 3D, ne cessent de croître. Il faut donc remédier à cela avec un standard qui permette d’accéder aux fonctionnalités de bas niveau ainsi qu’aux calculs parallèles.

L’équipe de WebKit a déjà fourni, avec l’annonce de la création de ce nouveau groupe communautaire, une proposition pour une nouvelle API ainsi qu’un prototype pour le projet WebKit.

Liens :

L’annonce de la création du groupe pour WebGPU

La proposition d’API

Le prototype