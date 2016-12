Linux Mint vient de publier sa version 18.1. Elle apparaît en pôle position sur le site Distrowatch, devant Debian ou même Ubuntu. Cette nouvelle mouture, qui n’apporte pas de grands changements, apporte tout de même quelques nouveautés avec les nouvelles versions des environnements Cinnamon et Mate.

Pour le premier, qui passe en version 3.2, le thème a été peaufiné et l’économiseur d’écran affiche plus d’informations, dont le niveau de batterie. Plusieurs bogues ont été corrigés pour le second, en version 1.16 lui, la traduction a été améliorée et plusieurs outils on été migrés vers GTK3.

Autrement, la distribution en elle-même a subi quelques améliorations et le noyau passe en version Linux 4.4.0-31. Étant basée sur Ubuntu 16.04, elle sera maintenue jusqu’en 2021.

