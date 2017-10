SUSE CaaS (Container as a Service) Platform est une solution de gestion de conteneurs qui permet de déployer, de gérer et de faire évoluer les applications et services à base de conteneurs. SUSE CaaS Platform 2 ajoute des outils pour simplifier le déploiement des applications à grande échelle, intègre une mise à jour de Kubernetes et optimise l’accessibilité du cloud public.

L’éditeur annonce également une simplification du déploiement et de la gestion courante des applications à grande échelle avec Helm. Outil open source entièrement pris en charge par SUSE, Helm est associé à Kubernete.

Autre nouveauté : le renforcement de la sécurité, des performances, de l’évolutivité et de la compatibilité matérielle grâce à Kubernetes v1.7 et à la mise à jour SUSE MicroOS, reposant sur la dernière version en date de SUSE Linux Enterprise Server.

SUSE Cloud Application Platform

SUSE Cloud Application Platform est une plate-forme de déploiement d’applications. En réunissant les technologies Cloud Foundry et Kubernetes, la plate-forme facilite l’intégration des processus DevOps.

