Lancé en juin 2016, MongoDB Atlas compte déjà des milliers d’utilisateurs actifs, parmi lesquels des leaders de leur secteur comme eHarmony ou Thermo Fisher Scientific.

En dehors d’Amazon Web Services (AWS), MongoDB Atlas est maintenant accessible sur Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure, fidèle à la promesse de MongoDB de faire fonctionner sa base de données partout.

Atlas a récemment été distingué dans une étude de Forrester Research sur le marché du Database-as-a-Service pour sa rapide montée en puissance et couronné par le InfoWorld 2017 Technology of the Year Award.

