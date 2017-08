La Fondation a dévoilé hier la Mozilla Information Trust Initiative (MITI) – une initiative « pour qu’Internet reste crédible et sain » et pour combattre la pollution de l’information ainsi que les fameuses « Fake News » en ligne.

« Cela nécessite des partenaires et alliés », déclare Mozilla dans un communiqué, en vous mettant en situation : deux articles sont publiés en ligne simultanément. Le premier est un article complet avec une vraie analyse et vérification, provenant d’une organisation crédible dans la sphère médiatique. Disons Le Monde, le Wall Street Journal ou encore Süddeutsche Zeitung. Le second relaie une histoire fausse ou pouvant induire en erreur. Néanmoins, l’article est conçu pour imiter le contenu d’un site de presse crédible, dans le titre comme en corps de texte.

Qu’advient-il de ces deux articles ? Le premier article – conçu pour informer – ne reçoit que peu d’attention. Le second article – conçu pour être viral – cumule les partages. Il exploite le biais cognitif, la chambre d’écho (impliquant une croyance amplifiée d’une information), et autres bulles de filtre. Il se répand sur Internet, propageant la désinformation.

Ce n’est pas un scénario hypothétique – cela se passe actuellement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, et au-delà. Le Pape n’a pas soutenu un candidat américain à l’élection présidentielle, et le billet de 2000 roupies en Inde de contient d’appareil de pistage. Cependant, le contenu créé de toutes pièces, les titres trompeurs, et autres faux contextes ont convaincu des millions d’internautes.

L’impact de la désinformation sur notre société est l’un des sujets les plus clivants, tendus et cruciaux de notre époque. La désinformation réduit la transparence et sème la discorde, érode la participation et la confiance, et mine le bénéfice public du web. En bref : la désinformation rend Internet moins sain. Résultat, Internet perd de sa capacité à soutenir une société démocratique.

C’est pourquoi Mozilla lance MITI

Mozilla investit dans les gens, les programmes et les projets qui peuvent bouleverser la désinformation en ligne.

Aujourd’hui, Mozilla capitalise sur l’étendue de son réseau – comprenant des journalistes et autres spécialistes des sphères technologique, légale et scientifique – pour construire des produits fonctionnels, pour développer la recherche et pour concevoir des solutions basées sur la communauté. La désinformation est un problème complexe trouvant sa source dans la technologie, mais également la science cognitive, l’économie et l’éducation. La Mozilla Information Trust Initiative va se concentrer sur quatre domaines :

Le produit

L’équipe Open Innovation de Mozilla va travailler avec des spécialistes technologiques et artistes pour développer une technologie combattant la désinformation. Mozilla s’alliera avec des organisations médiatiques globales et renforcera ses efforts dans sa partie produits, notamment avec Coral, Pocket et Focus.

L’éducation

On ne peut pas résoudre le problème de la désinformation seulement en se basant sur la technologie – il faut également éduquer et responsabiliser les internautes, ainsi que ceux à la tête d’initiatives innovantes d’éducation. Mozilla va développer un programme d’éducation en ligne qui traitera de la désinformation, et continuera à investir dans des projets existants tels que Mission : Information.

La recherche

La désinformation à l’ère du digital est un phénomène relativement nouveau. Pour résoudre un tel problème, il faut d’abord le comprendre. Plus tard dans l’année, Mozilla dévoilera un rapport sur l’impact de la désinformation sur l’expérience en ligne des utilisateurs. Ce rapport se basera sur l’analyse de données de navigation pendant les élections américaines qui se sont tenues en 2016.

Les interventions créatives

Mozilla va réunir et financer les propositions technologiques combattant la désinformation via la réalité virtuelle et augmentée. C’est une opportunité d’appliquer les technologies émergentes à un souci actuel majeur. Par exempe : une application web de réalité augmentée qui utilise la visualisation des données pour enquêter sur l’impact de la désinformation sur la santé du web. Ou encore, une expérience de réalité virtuelle faisant voyager les utilisateurs à travers l’histoire de la désinformation en ligne.

Mozilla va également soutenir des événements clés dans ce domaine, tels que Media Party Argentina, le Computation+Journalism Symposium, la Online News Association, le 22x20 summit, ainsi que MisiInfoCon à Londres durant le MozFest.