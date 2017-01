Avec la mise en place du multiprocessus qui se généralise, Firefox renforce sa sécurité via une « sandbox ».

Le multiprocessus dans Firefox va se généraliser avec l’arrivée de la version 51 où le mode sera activé pour tous les utilisateurs. Cette fonction, qui sépare les différentes tâches tout en leur permettant de communiquer, permet de rendre le navigateur plus rapide et plus réactif. Il utilise au mieux l’architecture des processeurs d’aujourd’hui.

L’usage du multiprocessus a également permis à Mozilla de renforcer la sécurité en ajoutant une sandbox. Le navigateur web fonctionnera dans un environnement à part qui protégera l’accès au disque ainsi qu’à la mémoire. Une attaque via un malware aura donc moins d’impact. Disponible pour le moment sous Windows uniquement, cette sandbox sera prochainement déployée sous Linux et macOS.

Liens :

Le site de Firefox

Plus d’informations sur Firefox 51