1. MySQL InnoDB Cluster : Quand MySQL et Haute Disponibilité ne font plus qu’un

La haute disponibilité des bases de données MySQL est une problématique assez bien connue et beaucoup de solutions existent avec de plus ou moins bon résultats. Malheureusement, ces solutions sont souvent complexes, externes et pas toujours fiables.

Avec MySQL InnoDB Cluster, MySQL intègre dans une seule et même distribution, une solution de Haute Disponibilité très facile à mettre en oeuvre.

2. MySQL JSON Datatype et X DevAPI : quand SQL rencontre NoSQL

Avec la version 5.7 de MySQL, nous avons intégré le support des JSON datatypes. Le nouvel X DevAPI apporte aux utilisateurs de MySQL le meilleur des 2 mondes, le SQL et le NoSQL.

L’animateur conférencier : Frédéric Descamps (Oracle Belgium) - Frédéric est le MySQL Community Manager for EMEA & APAC. Il a rejoint l’équipe MySQL Community en Mai 2016. “@lefred” a été consultant OpenSource et MySQL pendant plus de 15ans. Ses domaines d’expertises favoris sont la Haute Disponibilité et la performance.

Lieu de cette séance : Université de Mons, Faculté Polytechnique, Site Houdain, Rue de Houdain, 9, auditoire 3.

La participation sera gratuite et ne nécessitera que votre inscription nominative, de préférence préalable.