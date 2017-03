Quand on n’a pas les moyens et les compétences pour s’installer une solution open source comme Zimbra, la solution s’appelle le cloud et les services en ligne.

L’éditeur Cloud Temple lance la nouvelle version du portail MyZimbra.net et étend le périmètre des outils de collaboration. MyZimbra.net est un outil comparable à un média social interne.

C’est aussi un outil de partage documentaire doté de fonctionnalités de stockage, sauvegarde et de sécurité garantissant l’intégrité des données échangées. Enfin, c’est un outil de conférences.

Cette solution a été développée autour de la version « NetWork Edition Pro » de Zimbra, avec un API et un code source 100% ouverts.