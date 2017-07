SensioLabs University propose un programme e-learning avec un programme de formations PHP, Symfony et Symfony pour Drupal 8.

Le créateur de Symfony, solution open source, lance son offre e-learning de “montée en compétences” sous la marque SensioLabs University. Ce programme est désormais ouvert à tous permet d’acquérir des compétences sur le framework Symfony grâce à une série intéressante de formations.

L’éditeur avance que près d’un an de travail aura été nécessaire pour élaborer cet ambitieux programme, qui permet d’ailleurs de passer des tests et se préparer à la certification Symfony avec le soutien d’un formateur dédié et spécialiste.

