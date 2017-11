Mozilla a décidé se rapprocher de Disconnect Inc pour comparer les temps de chargement des pages entre les versions desktop du mode Incognito de Chrome et le mode Navigation Privée de Firefox Quantum. Et forcément, on connaît le gagnant !

Firefox Quantum est annoncé deux fois plus rapide que Firefox 52 et se prétend plus rapide que la dernière version de Chrome, lorsqu’on confronte le chargement de pages similaires.

Comme la Navigation Privée est assez commune, Mozilla voulait voir comment le mode Navigation Privée de Firefox s’en sort face au mode Incognito de Chrome en matière de temps de chargement (le moment entre le clic et la page complètement chargée sur l’écran)

Méthodologie

Les mesures ont été prises par Disconnect, organisme derrière les listes de noms de domaine utilisées pour alimenter la protection contre le pistage. Les temps de chargement pour les 200 sites d’actualité les plus visités (selon Alexa.com) ont été mesurés en utilisant Firefox Quantum (v57.0b10v57 beta) en mode classique et Navigation Privée, et la dernière version de Chrome (v61.0.3163.100) disponible au moment du test – aussi en mode classique et Incognito. Les sites d’actualité ont été choisis car ils ont tendance à accueillir le plus d’outils de pistage.

Chaque site a été chargé 10 fois. Afin que le teste mesure des délais comparables et réplicables, les temps de chargement ont été mesurés en utilisant l’API PerformanceTiming à chaque chargement de page sur Firefox et Chrome.

Tous les tests ont été réalisés sur un nouveau Macbook Pro (13’’ Macbook Pro 2017, 3.1GHz i5, 16GB de mémoire, OSX 10.13). Ce test a été réalisé avec une connexion réseau rapide et le Macbook Pro connecté en Wi-Fi avec une connexion Webpass 100Mbps (802.11ac, 867Mbit/s). Pour en apprendre plus sur la méthodologie, rendez-vous sur le blog Mozilla Hacks.

Résultats

Sur les 200 sites d’actualités testés, le temps de chargement moyen des pages sur la Navigation Privée de Firefox Quantum est de 3,2 secondes comparé à 7,7 seconde sur le mode Incognito de Chrome avec une connexion Gigabit rapide.

Cela signifie qu’en moyenne, la Navigation Privée de Firefox Quantum charge les pages 2,4x plus rapidement que le mode Incognito sur Chrome.

Ces données nous informent également sur la durée acceptable pour les utilisateurs en matière de chargement des pages. Une étude tierce menée par SOASTA Inc affirmait qu’un temps de chargement moyen de 6 secondes menait à un taux de rebond de 70%. Ainsi, il est intéressant d’intégrer à nos résultats la part de pages par navigateur ayant pris plus de 6 seconde à charger.

95% des temps de chargement n’ont pas été au-delà de 6 secondes dans le mode Navigation Privée de Firefox Quantum avec la protection contre le pistage activée, tandis que seulement 70% des temps de chargement sont restés sous cette limite sur Chrome, laissant près d’un tiers des sites d’actualités incapables de charger dans ce délai.