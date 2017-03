Netflix est enfin officiellement disponible sous Linux, via le navigateur Firefox.

Bien que la plateforme de vidéos propose un lecteur HTML5 depuis plusieurs années déjà, Firefox est resté aux abonnés absents jusqu’à la fin 2015. Problème : seuls macOS et Windows y avaient droit. Sous Chrome, c’était déjà possible, mais de façon non officielle.

Cette fois-ci, les choses changent enfin. Chrome et Firefox sont officiellement supportés sous le système libre, même s’il est bien précisé que sur cette plateforme ne sera fourni aucun support client.

Autre annonce, mais sans précision sur la date cette fois-ci, le support de la 4K Ultra HD arrive sur un plus grand nombre de plateformes, ainsi que celui de son évolution HDR.

