No More Ransom célèbre cette semaine sa première année d’existence avec plus de 100 partenaires et 28.000 équipements décryptés.

La 25 juillet 2016 était lancée l’initiative No More Ransom par la police nationale néerlandaise, Europol, McAfee et Kaspersky Lab. Aujourd’hui « No More Ransom » rassemble plus d’une centaine de partenaires alors que des attaques de ransomware de grande ampleur font régulièrement les gros titres.

L’attaque aveugle WannaCry, à la mi-mai, a fait plus de 300.000 victimes parmi les entreprises de 150 pays en quelques jours, paralysant des infrastructures et activités critiques. Certaines entreprises peinent encore à se remettre des attaques ExPetya du 27 juin.

Le nombre total d’utilisateurs confrontés aux ransomwares entre avril 2016 et mars 2017 a augmenté de 11,4 % par rapport aux 12 mois précédents, passant de 2.315.931 à 2.581.026 au niveau mondial.

Le site propose désormais 54 outils de décryptage, fournis par 9 partenaires et couvrant 104 types (familles) de ransomware. A ce jour, ces outils sont parvenus à décrypter plus de 28 000 équipements privant ainsi les cybercriminels d’une estimation de 8 millions d’euros de gain.

Le site web