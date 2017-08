Mi est une marque avec laquelle il faut compter. C’est l’un des constructeurs chinois - et mondiaux - les plus importants. En dehors des smartphones, l’entreprise a lancé au printemps dernier Mi Pad 3, une tablette tactile Android au format 4/3.

La fiche technique :

Processeur MTK MT8176

Graphisme PowerVR GX6250

Définition d’écran 2048 x 1536

Bluetooth / Wi-Fi ac / Pas de 4G

Capteur 13 Mpx HD / Frontal : 5 Mpx

Batterie 6600 mAh

USB-C et prise jack 3,5mm

Poids de 330 grammes

Android 7 avec... ou sans Google

Si elle n’est pas encore vendue en Europe officiellement, elle l’est pas le biais de l’importation, à un prix très raisonnable pour sa configuration - notamment face à l’iPad Mini 3 qu’elle copie ouvertement -, soit environ 200 euros.

Commandée, elle est livrée nettoyée des références chinoises, avec un système d’exploitation modifié et comprenant le Google Play Store (qui reste facultatif). Le système Android livré d’origine est une version personnalisée du système Android 7.0 avec une interface MIUI 8.2.8. Nous avons installé F-Droid pour obtenir des applications open source sur la tablette.

Après quelques jours d’utilisation, nous avons mis les mains dans la cambouis pour réinstaller un système d’origine (30 minutes) puis avons suivi un tutoriel pour obtenir une version aboutie et fonctionnelle du Google Play Store (10 minutes).

Notre avis ?

La qualité des finitions est impeccable. Le système Android modifé par Xiaomi se rapproche d’iOS dans l’esprit. Il est simple à utiliser et à personnaliser. La version de l’OS fournie à l’achat subissait plusieurs bugs (ralentissements, plantages). En mettant à jour avec la ROM chinoise d’origine, les problèmes ont cessé. Il existe des ROMs modifiées pour obtenir le système dans une version plus aboutie pour l’Europe ici. Cela demande quelques manipulations plutôt simples.

On aime :

L’écran, l’interface et la finition ;

La possibilité d’installer les outils de Google ou non ;

Une radio FM et un lecteur photo/vidéo compatible avec de très nombreux formats ;

La possibilité d’installer Google Play Store et/ou F-Droid en plus du Mi App Store (chinois) ;

Une tablette très véloce et très flexible.

On aime moins :

La qualité des photos est encore moyenne, mais suffisante pour par exemple numériser des documents sans passer par un scanneur ;

Le très grand nombre de bugs dans la version livrée d’origine (mettre à jour nous semble essentiel) ;

L’obligation d’importer la tablette de Chine. Elle serait à n’en pas douter un succès de vente en Europe vu son rapport qualité/prix !

Où la trouver ?

Nous vous proposons de la commander via la boutique GearBest.. Pour l’instant, la tablette (204€) est en rupture de stock, mais un nouvel arrivage est prévu rapidement.