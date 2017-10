Autant le dire d’emblée, ce n’est pas un monstre de puissance, mais ce n’est pas non plus ce qu’on lui demande.

Sa fiche technique, parlons-en : écran de 5,5 pouces, processeur Quad-core MT6737 (1,3 Ghz), 3 Go de RAM et 32 Go d’espace extensible via une carte-mémoire.

Particularité intéressante pour un smartphone chinois ? Il est compatible avec un grand nombre de bandes 4G européennes. Très bien, notamment face à Xiaomi.

Un appareil vraiment étonnant

Sa résolution étonne : 1440 x 720 pixels. La densité à l’écran n’atteint pas des sommets de splendide, mais reste tout à fait correcte, à plus forte raison vu son prix.

Le système Android 7 (nous avons bénéficié d’une mise à jour apportant des correctifs de sécurité datant d’août 2017) est relativement fluide. Nous avons poussé l’appareil dans ses retranchements en lui infligeant une dizaines d’applications simultanées. Résultat ? Il encaisse correctement, mais les ralentissements se font vite sentir, notamment dans le navigateur web. Cela dit, à ce tarif, difficile de faire la fine bouche. Il est probablement aussi doué que de très nombreux appareils plus onéreux (notamment chez Sony, Samsung et LG).

La photo bénéficie d’une interface assez bien pensée et d’options permettant de lisser les visages. Toutefois, les résultats ne sont pas exceptionnels face à des appareils récents et puissants. Vous obtiendrez toutefois de très beaux clichés en extérieur, pourvu que votre position soit stable et que la luminosité soit acceptable. Dans la pénombre, le flash est une aide d’appoint, mais sans miracle.

Un exemple de photo prise à l’intérieur :

On aime beaucoup à ce prix : la 4G, la possibilité d’utiliser 2 cartes SIM et une fiche technique assez impeccable. Attention, pas de câble USB-C, mais l’ancien micro-USB. Pas de recharge rapide : comptez environ 3h pour une recharge complète. Enfin, on note l’ajout d’un capteur d’empreintes digitales à l’arrière qui répond plutôt bien aux sollicitations.

Quant à l’autonomie, elle est très correcte : nous avons tenu une journée complète, malgré une utilisation assez intensive de l’appareil.

Autre détail important : si c’est un appareil chinois, il propose une version complète d’Android avec la boutique Google Play et la langue française. Vous pourrez installer F-Droid, la boutique d’applications open source pour bénéficier des meilleures applis libres.

Conclusion

A son prix d’environ 100 euros, il présente l’avantage de proposer un design "borderless" encore trop rare pour ce type d’appareil. Ainsi qu’une système Android fluide. Une mise à niveau vers Android 8 semble programmée, mais elle ne sera pas livrée avant la fin de l’année.

Si vous souhaitez commander le VKWorld Mix Plus 4G, rendez-vous sur le site Gearbest ou via son application mobile (où vous obtiendrez une réduction supplémentaire dans certains cas). Comptez environ une semaine pour le recevoir. Merci à Gearbest de nous avoir permis de tester cet appareil étonnant.