Développée par Intel, Clear Linux OS est une distribution open source optimisée pour ses propres environnements. Cette distribution est destinée aux environnements cloud et aux datacenters, et spécialement conçut pour les architectures Intel. Le cloud de Microsoft est le premier fournisseur à proposer ce système. Clear Linux OS se décline en 3 versions spécifiques, image pour machine virtuelle, container et système dédié au développement pour le machine learning. De plus, cette distribution est conçue de manière à séparer les paramètres du système avec la configuration de l’utilisateur, ce qui rend plus simple le processus de maintenance et de déploiement.

Azure comptait déjà plusieurs environnements open source dont Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, CentOS ou encore Oracle Linux. On le voit, ces systèmes sont de plus en plus appréciés chez Microsoft.

