Décidément, la technologie de chaîne de bloc va se retrouver partout. Quel domaine ne va-t-elle pas impacter ? Cette fois-ci, le nouveau consortium fondé autour de Cisco, Bosh, Foxconn ou encore Gemalto s’y intéresse pour l’internet des objets. Plus particulièrement dans la sécurisation des applications, et l’on sait qu’il s’agit d’une réelle nécessité tant les problèmes de sécurité dans ceux-ci sont courants. En unissant leurs efforts autour de cette problématique fondamentale, ces entreprises pourraient développer des objets connectés comme des capteurs, des thermostats dont les applications répondraient aux exigences de sécurité d’aujourd’hui, dont celles de la GDRP.

On ne compte plus le nombre de projets et d’alliances autour de cette technologie, dans les banques évidemment, mais aussi dans le domaine de l’énergie ou encore autour d’Hyperledger pour la Fondation Linux et IBM. C’est une nouvelle initiative intéressante et fort utile pour le domaine de l’IoT.

