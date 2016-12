Le design de LibreOffice, la suite bureautique de la Document Foundation, va, enfin, évoluer. Il est vrai que de nombreux utilisateurs trouvaient l’interface un peu dépassée. Et les développeurs n’ont pas fait les choses à moitié puisqu’à partir de la version 5.3, 3 interfaces seront disponibles, afin de s’adapter à tous les types d’utilisateurs. Une notebookbar va même faire son apparition, qui regroupera les principaux outils. Le nom de ce nouveau concept ? MUFFIN, My User Friendly & Flexible Interface. Malgré tout, ces nouvelles interfaces seront optionnelles.

En plus de tout cela, la Document Foundation a également modifié le site des extensions et des modèles. Plus simple d’utilisation et mieux organisé, il permet aussi de voter pour les contenus les plus appréciés. Il contient une trentaine d’extensions et plusieurs centaines de modèles pour tous les types de documents.

Liens :

L’annonce sur le blog de la Document Foundation

Le site des extensions et modèles