Il existe déjà un certain nombre de lanceurs pour macOS. Zazu est différent. Il est open source, multiplateforme et extrêmement modulaire. Le but est de pouvoir l’adapter le mieux possible aux besoins de chacun en installant uniquement les modules vraiment utiles. Pour le moment une quinzaine de modules sont disponibles mais il est assez simple d’en développer de nouveaux. Autre particularité, il est développé à l’aide de Javascript et de CSS notamment, des technologies web.

Zazu n’en est qu’à ses débuts, il manque encore des fonctionnalités et les plugins disponibles sont assez peu nombreux. A voir s’il arrivera à séduire les utilisateurs, ainsi que des développeurs pour lui ajouter de nouveaux usages.

Liens :

Le site de Zazu

La liste des plugins

Documentation sur la création de plugins