La société VMWare, fondée en 1998, est spécialisée dans le domaine de la virtualisation ainsi que l’infrastructure cloud. Le communiqué rappel que VMWare participe depuis longtemps déjà au développement d’outils open source, comme dans les projets Open Network Automation Platform, le Cloud Foundry ou encore OpenStack. Maintenant que VMWare est partenaire Gold, son implication devrait encore augmenter car la société va bénéficier de l’aide de la Fondation Linux pour y travailler plus efficacement et en collaboration plus étroite.

Les deux parties se sont réjouies par voie de communiqué de ce nouveau partenariat plus élaboré. Mais il reste tout de même quelques problèmes, notamment une plainte en Allemagne pour violation de la licence GPLv2 à l’encontre de l’éditeur.

Liens :

Le communiqué de la Fondation Linux

Le site de VMWare