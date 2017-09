Ce tremplin récompense les projets innovants s’appuyant sur des développements et des technologies libres, Open Source ou de type Open Data.

Il s’adresse à tous les étudiants de l’enseignement supérieur, universitaires ou élèves ingénieurs. Seuls ou en équipe, ils sont invités à déposer leur dossier, sur le site de la Student DemoCup, jusqu’au 21 novembre 2017, dans l’une des trois grandes thématiques portées par le sommet : Business models et Start Up, Technologies et DevOps, Ecosystème du Numérique Ouvert.

Le 6 décembre, les nommés exposeront leur projet en public, devant un jury de professionnels, constitué d’acteurs emblématiques de l’écosystème du logiciel libre et de l’open source, de personnalités de l’enseignement supérieur, et de créateurs du monde digital de demain.

Le jury votera alors pour le gagnant de chaque catégorie. Les internautes sont également invités à élire en ligne le projet de leur choix, du 21 novembre au 5 décembre. Cette élection donnera lieu au Prix du Public, qui sera remis au gagnant le jour de la cérémonie.