Voici les principales conclusions de cette enquête (forcément très flatteuse pour la fondation qui l’a commandée) de la Cloud Foundry Foundation :

Le runtime applicatif Cloud Foundry est une plate-forme orientée développeurs, 43 % des participants à cette enquête faisant valoir son rôle dans le développement ou le DevOps. Il est également étroitement associé à l’utilisation de conteneurs, puisque la moitié des utilisateurs de Cloud Foundry se servent déjà de conteneurs, tels que Docker ou rkt, et qu’ils sont 35 % à envisager leur emploi ou à opérer actuellement leur déploiement.

Les cycles de développement applicatif sont ramenés de plusieurs semaines ou mois à quelques heures ou jours. Sitôt le runtime applicatif Cloud Foundry déployé, la proportion d’utilisateurs ayant besoin de plus de trois mois par application chute de 51 % à 18 %, tandis que celle prenant moins d’une semaine s’envole, passant de 16 % à 46 %.

L’intérêt manifesté pour le runtime applicatif Cloud Foundry ne cesse de croître, et les déploiements en place prennent même de l’ampleur au sein des entreprises. Près de la moitié (45 %) des utilisateurs du runtime applicatif Cloud Foundry n’ont démarré sur cette plate-forme que cette année ; plus de la moitié (51 %) des professionnels interrogés ont détaché plus d’une dizaine de développeurs sur le runtime applicatif Cloud Foundry, y compris 28 % qui lui ont affecté plus d’une cinquantaine de développeurs.

Le runtime applicatif Cloud Foundry est largement déployé sur les différents secteurs d’activité, notamment l’informatique (47 %) et les services financiers (19 %). Près de la moitié (49 %) des utilisateurs du runtime applicatif Cloud Foundry sont de grandes entreprises (chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard de dollars).

Enfin, le runtime applicatif Cloud Foundry est utilisé dans le monde entier, un peu plus de la moitié de ses utilisateurs résidant en Amérique du Nord (53 %).