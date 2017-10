Le groupe réunit cent quarante collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros.

Dans un contexte de croissance soutenu porté par le développement de ses filiales (Aerial, ISPA Consulting et ISPA Solutions), le groupe Noveane entend renforcer ses équipes conseil, technique, intégration, développement et commerciale.

Quelques postes ouverts au sein du groupe sur les 12 prochains mois :

Consultant (Junior et Sénior) avec maitrise du secteur de l’IT et expérience en transformation digitale

Chef de projets multi compétences orienté ITSM

Consultant PMO (Junior et Sénior) avec si possible maitrise d’un outil PPM (expérience dans le secteur bancaire et assurances est un plus)

Consultant Fonctionnel (Junior et Senior) avec expérience sur projet d’intégration PPM si possible ou ERP, orienté AMOA

Consultant Technique (Junior et Senior) avec expérience large en développement et maitrise des outils de BI

Chef de projets pour encadrer les projets d’implémentation