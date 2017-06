L’éditeur a annoncé lors de sa conférence .Next 2017 - qui se tient à Washington - que le système d’exploitation OS Nutanix Enterprise Cloud sera disponible en pile logicielle complète avec les nouvelles fonctionnalités multi-cloud sur Nutanix Calm et un nouveau service cloud intitulé Nutanix Xi Cloud Services.

A l’ère multi-cloud, les données et les applications sont dispersées non seulement à travers les clouds privés et publics des entreprises mais elles sont aussi distribuées vers des bureaux ou des filiales éloignées (ROBO) et des environnements de récupérations de données après sinistres (DR), ainsi que vers divers cas d’utilisation liés au Edge Computing.

Nutanix, qui travaille avec de nombreux éditeurs Linux dont Canonical (Ubuntu) est formel : « un système d’exploitation logiciel OS unique facilite une nouvelle approche d’unification de ces clouds multiples - sur tous les aspects de compute de stockage et de réseau - ce qui simplifie considérablement les opérations avec un outillage IT simple tout en permettant une application mobile sur des clouds multiples, en facilitant la mobilité des applications entre des clouds et ce, tout en restant ouvert à tout type de hardware, hyperviseur, ou Cloud. »

Le Nutanix Enterprise Cloud OS s’étend au delà des appliances brandées Nutanix, des offres OEM de Dell EMC et de Lenovo ainsi que des systèmes partenaires d’IBM ou des abonnements sur Cisco et les plateformes HPE.

Le Nutanix Enterprise Cloud OS est maintenant disponible en format software-only pour les plateformes populaires de Cisco et HPE. Nutanix Calm doit être commercialisé au quatrième trimestre de l’année 2017.

Le site officiel