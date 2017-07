OCaml est un langage de programmation industriel supportant les styles fonctionnel, impératif et orienté-objet. Sa version 4.05 est sortie il y a quelques jours.

La communauté se prépare à son grand rassemblement annuel.

Les éditions précédentes s’étaient tenues à Copenhague, Boston, Gothenburg, Vancouver et Nara. Cette fois, c’est à Oxford que développeurs et utilisateurs se donnent rendez-vous, dans le cadre d’autres événements, ICFP 2017 et FSCD 2017.

