OVH fournit ses services à plus d’un million de clients dans le monde via 20 datacenters localisés en Europe, au Canada, et en Asie Pacifique. Grace à cette nouvelle certification, OVH désormais peut déployer les technologies Red Hat sur ses datacenters et ainsi proposer à ses clients un accès à des solutions robustes, souples et ouvertes pour leurs projets d’infrastructures y compris d’architectures hybrides et / ou conteneurisés.

L’accord signé entre Red Hat et OVH permet à ce dernier de rendre disponible les solutions Red Hat sur l’ensemble de ses datacenters dans le monde assortie d’un support technique.