OWcon’17 aura lieu les 26 et 27 juin prochains sur le site de Orange Gardens, le nouveau centre névralgique de la recherche et de l’innovation de Orange, situé à Paris-Chatillon.

La conférence annuelle OW2 est une rencontre d’experts, d’architectes, de développeurs et de chefs de projets du monde entier.

L’année 2017 est par ailleurs un moment clé pour la communauté, marquant les 10 ans d’existance de l’association. Un “Social Event” spécial sera proposé pour la soirée du 26 juin pour célebrer l’évènement.

Le thème de cette année est : “Les nouveaux défis du logiciel libre”.

L’écosytème open source doit faire faire aujourd’hui à de nouveau défis qui ralentissent l’adoption des solutions libres dans les organisations. Il est de plus en plus nécéssaire de prouver la valeur des codes libres aux décideurs peu sensibles aux arguments de la communauté open source. Avec le cloud computing et la livraison de logiciels en tant que services (SaaS), le sujet de la protection des données prévaut sur l’accès libre au code source. Dans le monde des objets connectés (IoT), le logiciel dépend de matériels et de standards spécifiques qui réduisent l’intérêt de son partage. Ces nouveaux défis, parmi d’autres, seront abordés lors de la prochaine conférence annuelle d’OW2.

Une large palette de sujets seront couverts dans cette perspective :

qualité et gouvernance logicielle ;

accessibilité ;

plate-forme applicative d’entreprise ;

business intelligence ;

big data ;

sécurité et protection des données ;

IoT et mobilité ;

cloud computing.

Les sessions auront lieu en anglais. La conférence est gratuite. L’appel à participation est ouvert jusqu’au 5 mai. Si vous avez des projets à faire connaitre, envoyez votre proposition sans tarder. La conférence a pour but de promouvoir les projets de la base de code OW2 et de l’ensemble de la communauté open source.