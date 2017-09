Obeo développe des technologies open source de modélisation. L’entreprise française annonce l’ouverture d’une filiale à Vancouver. La PME, membre de la Fondation Eclipse, compte ainsi « conquérir le Canada et les Etats-Unis avec dans ses bagages des solutions innovantes et ouvertes », précise le communiqué.

En 11 ans, plus de 250 clients et grands comptes dans les domaines de l’aérospatialet de la défenseont été séduits par ses solutions. “Nous avions déjà des clients en Amérique du Nord mais y être installé va nous faire passer la vitesse supérieure”, souligne Stéphane Lacrampe, l’un des trois fondateurs d’Obeo.

Celui qui prendra la direction de la filiale nord-américaine ajoute : “Le marché de l’ingénierie système et des systèmes embarqués a du potentiel et nous croyons en Capella qui se déploie déjà avec succès en Europe”. Développée par Thales avec le soutien de Obeo dans le cadre d’une collaboration qui les lie depuis dix ans, Capella est un outil complet de Model-Based Systems Engineering intégrant une méthodologie outillée, Arcadia. Il combine l’ouverture de l’open source et la simplicité d’une solution prête à l’emploi.