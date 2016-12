L’Occipital Bridge est un casque dans lequel on insère un iPhone. Disposant d’un capteur permettant de scanner l’environnement, pour notamment agir sur des objets virtuels, ce casque permet ainsi de joindre réalité virtuelle et réalité augmentée. De plus, Occipital fournit l’interface et le code en open source. Les développeurs vont pouvoir développer de nouveaux projets très innovants en mêlant les deux réalités. L’Occipital dispose aussi d’un compagnon nommé Bridget. Il peut se mouvoir et interagir avec des objets réels.

Il y a d’énormes potentiels dans ces domaines de réalités que l’on pourrait mixer. Mais Occipital a de nombreux concurrents. Il va falloir séduire les développeurs de créer de nouveaux projets autour de son Occipital Bridge.

Liens :

Le site d’Occipital

Vidéo de démonstration de l’Occipital Bridge